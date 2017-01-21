2017 Mercedes-Benz Ege Kupası’nda Şampiyon Yunanistan

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sene 18.’si düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası’nda şampiyon Yunanistan oldu.

U16 Milli Takımımız ile Yunanistan arasında oynanan final maçının normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanmasının ardından yapılan penaltı atışlarında Yunanistan, Türkiye’ye 5-4 üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

U16 Milli Takımımızda; Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Atakan Gündüz ve Yaser Yüce penaltı atışlarını gole çevirirken, Semih Yıldız ile Batuhan Ekinci penaltıları değerlendiremedi. Yunanistan’da ise A.G. Georgantis penaltı atışından yararlanamazken Georgios Liavas, Christos Voutsas, Nikolaos Dosis, A.Ilias Martinis ve Pavlos Mavroudis penaltıları gole çevirdi.

Şampiyon Yunanistan’a kupasını ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez takdim etti. Turnuvada ikinci olan Türkiye ve üçüncü Ukrayna’ya madalyaları da ödül töreninde verildi.

Final maçının en değerli oyuncusu U16 Milli Takımımızın oyuncularından Atakan Gündüz seçilirken; Fair-Play ödülü Kosova’ya verildi.

Stat: Altınordu Metin Oktay Tesisleri

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Birkan Çanakçıoğlu, Güner Mumcu Taştan, Önder Turgay Demirdak

Türkiye: Arda Akbulut, Batuhan Ekinci, Atakan Gündüz, Yaser Yüce, Serkan Bakan (Dk.67 Mustafa Kaya), Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü, Oğuzhan Akgün (Dk.54 Semih Yıldız), Yusuf Can Esendemir (Dk.67 Rıdvan Yılmaz), Bora Ulu, Mustafa Kapı

Yunanistan: Christos Mandas, S.P.Alexandropoulos, Christos Voutsas, Georgios Vrakas (Dk.60 Nikolaos Dosis), N.Gkotzamanidis, Dimitrios Karagiannis, A.K.Theodoropoulos (Dk.50 A.G.Georgantis), Georgios Liavas, Pavlos Mavroudis, A.Ilias Martinis, Dimitrios Serpezis (Dk.60 Konstantinos Thymianis)

Sarı Kartlar: S.P.Alexandropoulos (Yunanistan)

Türkiye Futbol Federasyon







