Ege Kupası 2017: 6 ülkenin U16 Milli Takım teknik direktörü konuştu

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Aydın’da 16 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak 2017 Mercedes-Benz Ege Kupası önce turnuvaya katılacak altı U16 Milli Takımı’nın teknik direktörü, turnuva hakkındaki görüşlerini TFF.ORG ile paylaştı. Turnuvaya katılacak olan U16 Milli Takım teknik direktörlerinin görüşleri şöyle:

Ahmet Ceyhan (Türkiye): «Şampiyon olma geleneğimizi sürdürmek istiyoruz»

U16 Milli Takımımızın Teknik Direktörü Ahmet Ceyhan, bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Mercedes-Benz Ege Kupası’ndaki hedeflerinin son 2 yıldır olduğu gibi yine şampiyon tamamlamak olduğunu söyledi. Ceyhan, Mercedes-Benz Ege Kupası’na katılacak takımları Türkiye’de ve de Ege Bölgesi’nde konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: «Turnuvada öncelikli hedefimiz, 2015’te ve 2016’da arka arkaya kazandığımız şampiyonluk keyfini bir kez daha sürdürmek. Tabii ki sportif başarının yanı sıra Fair-Play ruhu içinde sporcu ahlakına en uygun mücadeleyi verip Aydın’a, Kuşadası’na ve Altınordu Metin Oktay Tesisleri’ne gelecek seyircilere güzel anlar yaşatmak istiyoruz. Mercedes-Benz Ege Kupası kendi yaş kategorisinde Avrupa’nın önde gelen turnuvaları arasında yer alıyor. Bu açıdan, buradaki maçlar hem antrenörler hem de futbolcular için çok iyi hazırlık karşılaşmaları olacak. Özellikle gelecekte oynayacağımız resmi maçlar öncesinde, oyuncularımızın deneyim kazanacaklarını düşünüyorum. Bu turnuvalarda oynayacak oyuncularımız için amacımız başta A Milli takım olmak üzere üst yaş milli takımlara, futbolcuların üzerine koyarak kazandırmak. Şimdiden turnuvaya katılacak tüm takımlara hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum.»

Vasilesios Georgopoulos (Yunanistan):

«Mercedes-Ben Ege Kupası’na katıldığımız için büyük gurur duyuyoruz. Bu turnuva düzenlendiği süre boyunca tüm takımlar için iyi bir referans ve Avrupa’nın en güçlü U17 Milli Takımları’nın şekillenmesinde de etkili olmuştur. Bu sezonki kupadaki hedefimiz teknik yeteneklerimizi en iyi şekilde sergileyip, rakiplerimizle oynayacağımız maçlarda başarılı olmak.»

Besnik Kollari (Kosova):

»Bir klasik haline gelen Mercedes-Benz Ege Kupası’nda ilk kez yer alacağımızdan ötürü son derece heyecanlıyız. Amacımız, yeni oluşmakta olan takımımıza bu turnuvada oynayacağımız maçlarla ilerisi için tecrübe kazandırmak. Türkiye’ye, bu güzel turnuva ve ev sahipliği için teşekkür ederim.»

Vladimir Gala (Slovakya):

»Bu meşhur turnuvanın bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. 2017 Mercedes-Benz Ege Kupası’nda başarılı olmak istiyoruz. Bu nedenle tüm karşılaşmalarda, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu turnuva, Ekim 2017’de Makedonya, Moldova ve Bosna-Hersek ile oynayacağımız UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları için de önemli bir hazırlık olacak.»

Oleg Kuznetsov (Ukrayna):

»2017 Mercedes-Benz Ege Kupası’nın başlaması için can atıyoruz. Turnuvada yer alacağımız için son derece sevinçliyiz. Bu şampiyonada başarı olmak için, disiplin ve özverimizi her maç en üst seviyede tutmalıyız. Çok güçlü ve hırslı takımlara karşı oynayacağız. Ancak, kendi oyun stilimizin ve güçlü karakteristik özelliklerimizin de farkındayız. Bu niteliklerin, bizi başarıya götüreceğine inanıyorum.»

Boris Milickovic (Karadağ):

Güçlü rakiplerimiz bir araya getiren gelenekselleşmiş bu turnuvada, bu yıl biz de ilk kez yer alacağımız için çok mutluyuz. Şampiyonada, üst düzey performans göstermeyi hedefliyoruz.»