Dikili-Midilli Seferleri 25 Nisan’da Başlıyor

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İzmir Dikili’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na feribot seferleri 25 Nisan Salı günü başlıyor. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un girişimleri ile hayata geçirilen ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri gerçekleştirilecek.

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili-Midilli deniz seferlerinin 25 Nisan’da başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Tosun, “Bir rüyayı daha gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir yapılamayan ve bir daha yapılamaz denilen Dikili-Midilli deniz seferleri 25 Nisan’da barış şiarıyla yeniden başlayacak” dedi.

Başkan Mustafa Tosun, Ege’nin buram buram sevgi kokan her iki yakasının kardeş kentleri Dikili ile Midilli arasında 25 Nisan’dan itibaren dayanışma köprüsünün yeniden hayat bulacağını belirterek, “25 Nisan, hem bizim için hem de karşı yakamızdaki dost ve kardeş Midilli halkı için çok önemli bir tarih olacak. Bu tarihte iki yakanın işbirliği, dayanışma, sevgi, kardeşlik ve barış köprüsü yeniden açılacak. Ege’nin iki yakasının ticaretine, ekonomisine ve turizmine kardeş eli uzanacak. Modern feribotlar ile 30 dakika sürecek seferlerle bizler Midillili kardeşlerimizin, Midillili kardeşlerimiz de bizlerin konuğu olacak. Yeniden kurulan bu köprü ile Midilli’den Dikili’ye gezmeye gelen bir Midillili dostumuz kentimizi ve bölgemizi gezdikten, gördükten sonra evinin pazar alışverişini de Dikili pazarından yapabilecek. Bu da bölge esnafımızın ekonomik anlamda canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Kısa bir süre sonra daha da sıklaşacak seferlerle binlerce Yunanlı turistin Dikilimize ve bölgemize geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Başkan Tosun, “Dikilimiz deniziyle, doğasıyla, güneşiyle, tarihi, kültürel güzellikleri ile muhteşem bir ilçe. Kentimizin adını dünya turizmine altın harflerle yazdırmak da bizim en büyük hedefimiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tanıtım atağı başlatıp, ulusal ve uluslararası birçok girişimde bulunduk. Suriye’deki iç savaşın ardından başlayan mülteci krizi ve yasa dışı göçler bölgemizdeki tüm planlarımızı altüst etti ama pes etmedik. Bir yandan Dikili-Midilli dayanışma köprüsünün yeniden kurulması ve deniz seferlerinin başlatılması için seferberliğimize devam ederken, diğer yandan da mülteci sorununun çözümüne ilişkin uluslararası işbirliğini öne çıkaran barışçıl çözümlerin mücadele saflarında yer aldık. Nasıl ki Dikili-Midilli arasında yeniden sevgi köprüsü kurulduysa, eminim ki tüm dünyada da er ya da geç barış köprüleri kurulacaktır. Bu inancımızla modern feribotlarla yeniden başlayacak Dikili-Midilli seferlerimize bizler ’barış seferleri’ adını koyuyoruz. Kardeş Yunan halkını da, Dikilili ve İzmirli hemşehrilerimizi de 25 Nisan’dan itibaren her salı günü gerçekleştirilecek olan bu barış seferlerinde buluşmaya davet ediyorum. Ayrıca başta Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Jalem Tur Şirketi sahipleri Eşref Jale ve Ali Jale olmak üzere bu anlamlı buluşmasının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Midilli’ye nasıl gidilir?

Dikili-Midilli seferleri 25 Nisan’dan itibaren her hafta salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli’den sabah saat 09.00’da, Dikili Limanı’ndan ise akşam saat 18.00’de hareket edecek. Biletlerinin internet ve Jalem Tur ofislerinden satılacağı seferler, 250 kişilik deniz otobüsleri ile yapılacak ve yolculuk 30 dakika sürecek. Yeşil pasaportu olan vatandaşlara vize gerektirmeyen Midilli seyahatini normal pasaportu olan vatandaşlar da Schengen Vizesi ya da Jalem Tur Ofisinden yapacağı kapı vize uygulaması ile gerçekleştirilebilecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur’un ofisinden alındığında 35 euro ücretlendirilecek, eğer seferin bileti internet sitesi üzerinden alınırsa 32 euro olacak. Kapı vizesi için istenen belgeler ise şöyle:

«- Pasaport fotokopisi

– Nüfus cüzdan fotokopisi

– İki adet biometrik fotoğraf

– 55 euro kapı vizesi ücreti»

milliyet.com.tr







