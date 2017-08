Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων: Οι συναυλίες στην Ελλάδα

Η Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων αποτελούμενη από 60 και πλέον χαρισματικούς νέους Έλληνες και Τούρκους μουσικούς, διανύοντας τη δέκατη επιτυχημένη της χρονιά, θα πραγματοποιήσει τον Σεπτέμβριο του 2017, πέντε μοναδικές συναυλίες σε Ρόδο, Κρήτη, Αθήνα και Ελευσίνα.

Στη φετινή της περιοδεία, την ορχήστρα πρόκειται να διευθύνει η ανερχόμενη μαέστρος Ζωή Ζενιώδη, οποία είναι η πρώτη Ελληνίδα μαέστρος στα 10 χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Η ορχήστρα αποσκοπεί στο να ενώσει μουσικούς με διαφορετικές κουλτούρες, έχοντας ως κοινή γλώσσα την φιλία, την αρμονία και τη μουσική.

Περιοδεία

1/9 – Ρόδος | Παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου | Ώρα 21.00

4/9 – Ηράκλειο |Τεχνόπολις | Ώρα 21.00

5/9 – Ρέθυμνο | Φρούριο Φορτέτζας | Ώρα 21.00

7/9 – Ελευσίνα | Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος | Ώρα 21.00

8/9 – Αθήνα | Ζάππειo Mέγαρο | Ώρα 20.30

Πρόγραμμα

J.Brahms Hungarian dances no.1 and no.5

J.Haydn Concerto for violoncello and orchestra no.2 in D major op.101

P.I.Tschaikovsky Symphony no.5 in E minor op.64

Σολίστ: Gokce Bahar Oytun, βιολοντσέλο