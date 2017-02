Η Ζωή Ζενιώδη μαέστρος της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων για το 2017

22 SHARES Facebook Twitter









Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα μαέστρος Ζωή Ζενιώδη θα είναι στο πόντιουμ της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Από το 2013, διευθυντής της ορχήστρας ήταν ο γνωστός Τούρκος μαέστρος Cem Mansur.

Η Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων αποτελείται από περίπου εξήντα ταλαντούχους νέους Έλληνες και Τούρκους μουσικούς που μοιράζονται την κοινή παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Στα εννέα χρόνια λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πετυχημένες συναυλίες στην Ελλάδα και Τουρκία.

Η Ζωή Ζενιώδη είναι Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Μαέστρος της Broward Symphony Orchestra, Συνεργάτης Μαέστρος του Φεστιβάλ Αιγαίου, καθώς και Καλλιτεχνική Σύμβουλος της Alhambra Orchestra.

Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και έχει διευθύνει τις Brno Philharmonic, Tatarstan National Symphony Orchestra, Pan-European Philharmonia, Palm Beach Symphony, New Florida Philharmonic Orchestra, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Εθνική Ορχήστρα Νέων Ισπανίας, καθώς και τα ARTéfacts Ensemble και Ensemble 21.

Στο παρελθόν διετέλεσε Αρχιμουσικός της MOYSA-Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (2015), Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Μαέστρος της Alhambra Orchestra (2012-2015), Μαέστρος της Florida Grand Opera (2012-2015) και Συνεργάτης Μαέστρος της Frost Symphony Orchestra (2007-2011). Παράλληλα έχει διευθύνει την Cleveland Orchestra και την Stockholm Sinfonietta, ως ενεργό μέλος σημαντικών σεμιναρίων.

Έχει ηχογραφήσει τρία CD για την ‘Albany Records’, τα: Translucence του Thomas Sleeper με την Brno Philharmonic και XENIA του Thomas Sleeper και An American Dream του Frank Ticheli με τη Frost Symphony Orchestra.

Ως πιανίστα έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους και διεθνή φεστιβάλ σε Ελλάδα, Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρωσία, Βενεζουέλα και Μαυρίκιο.

Είναι Διδάκτωρ Διεύθυνσης Ορχήστρας από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Σπούδασε πιάνο και εργάστηκε στο Royal College of Music του Λονδίνου (όπου έλαβε τον τίτλο “Rosemary Bugden Junior Fellow”) και στο Mozarteum Salzburg. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Royal College of Music κέρδισε Α’ Βραβείο σε όλους τους διαγωνισμούς πιανιστικής συνοδείας.