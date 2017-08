Mario Frangoulis’den Bodrum Kalesi’nde Konser

19 SHARES Facebook Twitter











Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis, orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde, Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası ile 26 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşuyor!

Bodrum Kalesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan konserde günümüzün en karizmatik ve güçlü tenoruna, kariyeri ülke sınırlarını aşmış olan soprano Deniz Yetim eşlik edecek.

Mario Frangoulis , güçlü vokali ve karizmatik performansıyla dünya çapında tanınan bir tenordur. Billboard sanatçıya «Cüretkar ve ilham verici!» derken CNN.com ise «Dünyası, bütün seslerden saf bir sese damıtılmıştır» demektedir. New York Times’ın hakkında «Zamanımızın en başarılı, ilham verici ve güçlü prodüktörü.» dediği Sir. Cameron Mackintosh tarafından keşfedilmiştir. Mackintosh, Frangoulis’i hemen Londra’da West End’de Les Misérables oyununda Marius karakterini canlandırması için seçmiştir ve kısa bir zaman sonra Sör Andrew Llyod Webber tarafından çokça başarılı bulunduğu Phantom of the Opera oyununda Raoul karakterini canlandırması için davet edilmiştir. Mario bu sıralarda sesinin operadaki başarısını keşfetmiştir. Maria Callas bursunun ve Pavarotti yarışmasının kazananı olarak, kendini tenör Carla Bergonzi ile İtalya’da çalışmaya giden bir yolda bulmuştur.

Mario yeteneğini hem müzisyen hem aktör olarak geliştiren bir sürü farklı karakterlere hayat vermiştir. New Millennium’da binlerce kişi arasından West Side Story oyununda Tony karakterini canlandırmaya hak kazanmıştır ve Milano La Scala’da sahne almıştır. King and I müzikalinde Barbara Cook ile oynamıştır, De Lovely filminde Alfred Drake’i canlandırmıştır ve dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian ile So in Love parçasını seslendirmiştir.

Stüdyo kariyeri, şu an New York’taki Metropolitan Opera’nın yöneticisi, Sony Classical’ın patronu Peter Gelb tarafından keşfedildiğinde başladı. O zamandan beri 19 adet kişisel kayıt tamamladı ve dünya çapında 1,000,000 albümün üzerinde sattı. 2002’deki çıkış albümü «Sometimes I Dream»i 2006’da «Follow Your Heart» albümü takip etti. İki albümü de Mario’yu 50 hafta boyunca 2 ve 3 numarada Andrea Bocelli ve Josh Groban ile beraber Billboard’da en başarılı 3 klasik crossover sanatçı listesinde tuttu. Uluslararası sıralamalarda her zaman ilk 10’da olan Mario, 2011’de dünyanın en iyi erkek klasik crossover sanatçısı seçilince bu türün en başarılı sanatçılarından biri olarak adını kazıdı.

2015’te Mario 6 adet Grammy ödüllü maestro, aranjör ve prodüktör Jorge Calandrelli ile hayranlarının bir tatil albümü isteği üzerine birlikte çalışmaya başlamıştır. Sonuç, dünyaca ünlü albüm olan «Tales of Christmas» albümüdür. Albümün yapımı sırasında Mario Lincoln Center’da 30’dan fazla performans sergilemiştir.

2016 yılı yeni Yunan albümü «Kivotos»un kaydı ve yayımlanmasıyla geçmiştir; bu süre boyunca albüm tanıtımı için konserler vermiştir. Yaz süresince de Sarah Brightman’ın Asya ve Meksika turnesine katılmıştır. Turne ve konserler arasında Amerika’da konuk soprano olarak Sissel ile «Sing Me An Angel» özel kaydını çıkarmıştır.

Mario’nun canlı performanslarındaki bitmek bilmeyen enerjisi onu Yunanistan’da ve Avrupa’nın farklı yerlerinde bir turneye çıkmasına ve Avusturalya’daki ilk konserlerini vermesine yönlendirmiştir.