Σεμινάριο κλασικού οθωμανικού τραγουδιού

Ο χώρος Baraka- Ο Δρόμος του Χορού φιλοξενεί την Nesibe Özgül Turgay από την Κωνσταντινούπολη σε ένα 4ήμερο σεμινάριο της κλασικής οθωμανικής παράδοσης με όχημα τη φωνή. Το σεμινάριο θα προσεγγίσει την φόρμα Fasil και θα εστιάσει τόσο στο ύφος του ρεπερτορίου όσο και σε συγκεκριμένες τεχνικές παραγωγής των ποικιλμάτων της φωνής, τα οποία αναδεικνύουν τη δυναμική της μουσικής αυτής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την μουσική αυτή παράδοση και σε όσους ήδη ασχολούνται με αυτήν και επιθυμούν να εντρυφήσουν βαθύτερα σε ζητήματα ύφους και αισθητικής του τραγουδιού fasil.

(Η ανάγνωση παρτιτούρας δεν είναι απαραίτητη, χρήσιμη πάραυτα για όσους έχουν γνώση.)

Λίγα λόγια για τη δασκάλα:

Η Özgül Turgay, αρχικά εκπαυδεύτηκε από τον πατέρα της. Από το 1987 έως το 1991 σπούδασε στο Istanbul Technical University –ITU (State Conservatory Turkish) στο μουσικό τμήμα 1987-1991. Διδάχτηκε θεωρητικά και μαθήματα σολφέζ από τον Tulin Yakarcelik και Nurten Erpek. Μελέτησε ρεπερτόριο με τον Tulun Korman, Ender Ergun, Mefharet Yildirim. Έπειτα ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο ITU Social Sciences Institute και προετοίμασε την διπλωματική της στο “Rumelia Folk Songs”υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Dr.Nevzat Atlig.

Το 1990 συμμετείχε στην “Ayangil Turkish Music Orchestra and Chorus”, γεγονός που ανέπτυξε την μουσική της δεξιότητα. Συμμετείχε σε σημαντικές ηχογράφησες και παρουσιάσεις με πολλές εθνικές και διεθνείς ορχήστρες ως σολίστ και μέλος χορωδίας σε Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Βοσνία, Πακιστάν, Τυνησία. Δούλεψε σε πολλά αξιόλογα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή στο ITU Institute of Sosial Sciences, του Μουσικού Τμήματος υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ruhi Ayangil, ενώ από το 2014 εργάζεται ως επίκουρος καθηγήτρια στο Yildiz Technical University(ITU) faculty of Arts and Design, Music and performance Arts.

https://soundcloud.com/nesibe-zg-l-turgay/zg-l-turgay-g-z-n-n-safveti-ne

Πέμπτη 2/2 18.00 – 21.00

Παρασκευή 3/2 18.00 – 21.00

Σάββατο 4/2 12.00 – 15.00 (στις 20.30 μουσική βραδιά προς τιμήν της προσκεκλημένης)

Κυριακή 5/2 13.00 – 16.00

Κόστος σεμιναρίου: 65 ευρώ (60 ευρώ για τα μέλη του Baraka- Ο δρόμος του Χορού)

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:

6949251100 και 2103459915

limorart@gmail.com

Baraka- Ο Δρόμος του Χορού

Ηρακλειδών 54, Θησείο

Αθήνα

