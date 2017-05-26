Sismanoglio Megaro’da konuşma : Kazancakis Istanbul’da: yaşami ve eseri

64 SHARES Facebook Twitter

Nikos Kazancakis’in ölümü 60 yıldönümü vesilesiyle, Kazancakis Yılı çerçevesinde Başkonsolos Evangelos Sekeris

«Kazancakis Ιstanbul’da: Yaşamı ve eseri»

başlıklı etkinliğe sizi davet eder.

29 Mayıs 19:00 Sismanoglio Megaro’da

Ana konuşmacı:

–Giorgos Stassinakis, Uluslararası Nikos Kazancakis’ in Dostları Topluluğu’nun başkanı

Konuşmacılar:

–Yanni Gigοurtsis, Öğretmen-filolog, Tarihi Fener Okulu (koordinatör)

–Dr. Prof Damla Demirözü, Profesör, Yunan Dil ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Uluslararası Nikos Kazancakis Dostları Topluluğu – Türkiye Şubesiyle ve Stavros Niarhos ve Bodossaki Kurumlarının sponsorluğu ile gerçekleşiyor.

Giriş için burada önkayıt gereklidir.

İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye simültane çeviri yapılacaktır.

Bütün konuşmalar Bodossaki Kurumu’nun dijital platformunda «BLOD» (Bodossaki Lectures on Demand) (www.blod.gr) yüklenecek.

Etkinlikten sonra resepsiyon verilecek.





