Sismanoglio Megaro’da Yunan Sineması: “Şövalye”

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ÇAĞDAŞ YUNAN FİLMLERİ GÖSTERİMLERİ

Şövalye, Athina Rahil Tsagari, 3 Mart 2017, 19:00

3 Mart 2017 saat 19.00’da, Sismanoglio Megaro binasında, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Çağdaş Yunan Filmleri gösterimler dizisi kapsamında Athina Rahil Tsaggari ’nin yönetmenliğinde “Şövalye” filmi gösterilecektir.

Konu

Lüks yatlarında balık peşinde koşan altı adam Ege Denizi’nin ortasında kalmışlardır. Aralarında «En iyi» olanı belirleyecekleri «Şövalye» isimli bir oyun oynayarak vakit geçirmeyi planlarlar. Bir anda hepsi hem bir yarışmacıya hem de bir yargıca dönüşür.

Programa pdf formatında ulaşabilirsiniz.

Film Türkçe altyazılıdır. 18 yaşı altı çocuklara uygun olmayan film.

Giriş için önkayıt gereklidir. Önkayıt için ayrı mesaj gönderilecektir.

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