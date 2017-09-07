Sismanoglio Megaro’da Yunanca dersleri için yeni dönem (2017-2018)

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11 Eylül-18 Eylül 2017 tarihleri arasında Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun Sismanoglio Megaro binasında yeni eğitim dönemi Yunan dili öğrenim programı öğrenci kayıtları yapılacaktır.

Kayıtlar yalnız Seviye Tespiti Sınavı adayları (A.2-C.2 seviyeleri) içindir. Başlangıç seviyesi yeni kurs bu dönem açılmayacaktır. Programla ilgilenenler Sismanoglio Megaro’da 20 Eylül Çarşamba günü saat 18:00 gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü Seviye Tespit Sınavına katılmaya davet edilecektir.

İlgilenenler Yunan dil kursları sekreterliğine aşağıdaki evrakları bizzat kendileri ibraz etmelidirler:

1) Burs başvuru formu

2) 2 Fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) İkametgah sureti

Derslerin başlangıç tarihi 9 Ekim 2017‘tir. Kayıt dönemi boyunca Yunan dil kursları sekreterliğin çalışma gün ve saatleri Pazartesi-Cuma 13:00-16:00 arası olacaktır.

Istiklal Cad. No 60

34433 Istanbul

Galatasaray-Beyoglu, Turkey

+90 2122449335

Kaynak: mfa.gr/turkey