Sismanoglio Megaro’da Yunanca dersleri için yeni dönem (2017-2018)

11 Eylül-18 Eylül 2017 tarihleri arasında Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun Sismanoglio Megaro binasında yeni eğitim dönemi Yunan dili öğrenim programı öğrenci kayıtları yapılacaktır.
Kayıtlar yalnız Seviye Tespiti Sınavı adayları (A.2-C.2 seviyeleri) içindir. Başlangıç seviyesi yeni kurs bu dönem açılmayacaktır. Programla ilgilenenler Sismanoglio Megaro’da 20 Eylül Çarşamba günü saat 18:00 gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü Seviye Tespit Sınavına katılmaya davet edilecektir.
İlgilenenler Yunan dil kursları sekreterliğine aşağıdaki evrakları bizzat kendileri ibraz etmelidirler:
2) 2 Fotoğraf
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) İkametgah sureti
Derslerin başlangıç tarihi 9 Ekim 2017‘tir. Kayıt dönemi boyunca Yunan dil kursları sekreterliğin çalışma gün ve saatleri Pazartesi-Cuma 13:00-16:00 arası olacaktır.
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Kaynak: mfa.gr/turkey