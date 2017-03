Στην Κωνσταντινούπολη το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου

10 SHARES Facebook Twitter

Επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη η οκταμελής αντιπροσωπεία του Βενετοκλείου – 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου, που συμμετείχε στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ “Bringing life into classroom: innovative use of mobile devices in the educational process” – «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Blic & Clic”). Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες έξι σχολείων από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία) καθώς και εκπρόσωποι του πορτογαλικού πανεπιστημίου UMinho.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές φιλοξενήθηκαν στα σπίτια των Τούρκων συμμαθητών τους, έχοντας, έτσι, την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής τους και να συνδεθούν μαζί τους με σχέσεις φιλίας. Η φιλοξενία ήταν εγκάρδια, και εξαιρετικά θερμή, ενώ και η συμπεριφορά των μαθητών του Βενετοκλείου ήταν υποδειγματική.

Το τουρκικό σχολείο Toki Halkalι Anadolu Imam Hatip Lisesi (THAIHL), που φιλοξένησε τη συνάντηση, βρίσκεται στην περιοχή Kücükcekmece (Μικρή Λίμνη), κοντά στο αεροδρόμιο Atatürk, περί τα 25 χλμ. από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Το THAIHL ιδρύθηκε το 2011 ως Γενικό Λύκειο, από το επόμενο έτος, όμως, μετατράπηκε σε Επαγγελματικό Λύκειο με ιερατική κατεύθυνση (Imam Hatip). Στεγάζεται σε ένα καινούργιο τριώροφο κτίριο, που διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων και κλειστό γυμναστήριο, καθώς και όλον τον απαραίτητο σύγχρονο διδακτικό εξοπλισμό (διαδραστικοί πίνακες, διαδίκτυο κλπ).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γλώσσα εργασίας του οποίου είναι η αγγλική, 50 μαθητές και 25 καθηγητές από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, με κεντρικό θέμα «Από την Παράδοση στο σύγχρονο Πολιτισμό». Την οργανωτική ευθύνη των δραστηριοτήτων ανέλαβε με μεγάλη επιτυχία η κα. Zeynep Yassa, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, υπό την επίβλεψη του διευθυντή του σχολείου κου. Hamdi Çakir.

Για τη θερμότατη υποδοχή και την άψογη φιλοξενία των ξένων αποστολών, καθώς και για την άρτια οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού πενθημέρου, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους συναδέλφους της γείτονος χώρας. Στην διάρκεια του πενθημέρου, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα και παρουσιάσεις στους χώρους του Λυκείου, υπό την καθοδήγηση Τούρκων καθηγητών και μαθητών, και συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες και διαγωνισμούς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε, επίσης, πολλές δραστηριότητες και εκτός του σχολικού χώρου, επισκέψεις και ξεναγήσεις στα σπουδαιότερα μνημεία και αξιοθέατα της βυζαντινής, οθωμανικής και σύγχρονης Κωνσταντινούπολης.

Πηγή φωτογραφιών