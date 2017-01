Συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στο Ρέινα

Συνελήφθη έπειτα από έφοδο των τουρκικών αρχών σε διαμέρισμα της συνοικίας Εσενγιούρτ ο δράστης της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ Ρέινα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι Ουζμπέκος, ονομάζεται Αμντουλκαντίρ Μασαρίποφ και τη στιγμή της σύλληψης του ήταν με τον 4χρονο γιο του.

Υπενθυμίζεται ότι 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 65 τραυματίστηκαν στην επίθεση την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του Μασαρίποφ μετά τη σύλληψή του.

BREAKING— The moment when Istanbul Reina nightclub attacker was arrested by Turkish security forces caught on camerahttps://t.co/zXPjkeOQki pic.twitter.com/nL0HYxj4R7

