Tania Giannouli Ensemble Borusan Müzik Evi’nde

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Yunan piyanist ve besteci Tania Giannouli, etnik müzik ve çağdaş cazı sentezlediği zengin dokulu kompozisyonlarıyla Borusan Müzik Evi izleyicilerine sarhoş edici bir deneyim vaat ediyor.

Adını taşıyan topluluğuyla birlikte Rattle’dan çıkan ilk albümü Forest Stories’ten sonra, ikinci albümleri Transcendence ile de dinleyicisinin gönlünü fetheden Tania Giannouli İstanbul’un kalbi Taksim’e geliyor. Çağdaş klasik, Yunan halk müziği, modern caz, dünya müziği ve Avrupa avangardından etkiler taşıyan Transcendence, lirizm ve tutkuyu bir arada barındıran özel çalışmalarından… Tania Giannouli ve topluluğu, çok özel bir seçkiyle baharı karşılarken Borusan Müzik Evi’nde olacak.

Tania Giannouli piyano

Guido de Flaviis saksofon

Solis Barki vurmalı çalgılar

Alexandros Botinis viyolonsel

Borusan Müzik Evi

İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak No:1 Beyoğlu,

İstanbul

BİLETLER

Tam Fiyat: 40 TL (Masa) / 30 TL (Ayakta)

Öğrenci: 25 TL