Tania Giannouli Ensemble Borusan Müzik Evi’nde

Yunan piyanist ve besteci Tania Giannouli, etnik müzik ve çağdaş cazı sentezlediği zengin dokulu kompozisyonlarıyla Borusan Müzik Evi izleyicilerine sarhoş edici bir deneyim vaat ediyor.
Adını taşıyan topluluğuyla birlikte Rattle’dan çıkan ilk albümü Forest Stories’ten sonra, ikinci albümleri Transcendence ile de dinleyicisinin gönlünü fetheden Tania Giannouli İstanbul’un kalbi Taksim’e geliyor. Çağdaş klasik, Yunan halk müziği, modern caz, dünya müziği ve Avrupa avangardından etkiler taşıyan Transcendence, lirizm ve tutkuyu bir arada barındıran özel çalışmalarından… Tania Giannouli ve topluluğu, çok özel bir seçkiyle baharı karşılarken Borusan Müzik Evi’nde olacak.
Tania Giannouli piyano
Guido de Flaviis saksofon
Solis Barki vurmalı çalgılar
Alexandros Botinis viyolonsel
20.30 Kapı Açılışı
21.00 Konser
Borusan Müzik Evi
İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak No:1 Beyoğlu,
İstanbul
BİLETLER
Tam Fiyat: 40 TL (Masa) / 30 TL (Ayakta)
Öğrenci: 25 TL