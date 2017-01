Το Borusan Quartet στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

2 SHARES Facebook Twitter









ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

BORUSAN QUARTET: MEVSIMLER – SEASONS – ΕΠΟΧΕΣ

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, Ώρα: 20:00

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2)

Τηλ. 2310 895 800 Σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη Είσοδος μόνο με προσκλήσεις

Α’ Μέρος

U.C. Erkin: Κουαρτέτο Εγχόρδων

F. Say: Divorce, Έργο 29, για κουαρτέτο εγχόρδων

Β’ Μέρος

A. Piazzolla: Cuatro Estaciones Porteñas

S. Gürkan: Tango Feeling

Παραδοσιακό τουρκικό: Karahisar Kalesi (μεταγραφή για κουαρτέτο εγχόρδων: O. Balcι)

K. Hanιm: Nihavent Longa (μεταγραφή για κουαρτέτο εγχόρδων: O. Balcι)

Το Κουαρτέτο αποτελούν οι:

Esen Kıvrak 1ο βιολί

Olgu Kızılay 2ο βιολί

Efdal Altun βιόλα

Çağ Erçağ βιολοντσέλο

Το Borusan Quartet ιδρύθηκε το 2005 υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Ορχήστρας Gürer Aykal. Έκτοτε συμμετείχε σε master-classes των Alban Berg Quartett, Juilliard String Quartet, Gürer Aykal, Joshua Epstein και Maxim Vengerov. Τα μέλη του χρισμοποιούν ανεκτίμητης αξίας μουσικά όργανα (ένα βιολί του 1776 του Lorenzo Storioni και ένα του 1662 του Niccolò Amati, μια βιόλα του 2008 κατασκευασμένη από τον Stefano Conia και ένα τσέλο του 1740 του Pietro Guarneri) χάρη στη συνεργασία μεταξύ του Πολιτιστικού Κέντρου Borusan Sanat και του Ιδρύματος Maggini της Ελβετίας.

Πέραν των τακτικών εμφανίσεών του στην Όπερα Süreyya του Kadıköy (Κωνσταντινούπολη), το Κουαρτέτο υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα κοντσέρτων και περιοδειών στην Τουρκία και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε μουσικά φεστιβάλ όπως εκείνα των Schleswig-Holstein, Merano, Mozart, Bodensee, Europalia, Mersin, του Ναυπλίου, της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας και, πέραν των πολυάριθμων αιθουσών που το έχουν φιλοξενήσει στην Τουρκία, έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Αλγερία, Κατάρ, Ελβετία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Νήσους Μπαρμπάντος, Ιαπωνία κ.α., σε αίθουσες όπως η Tonhalle της Ζυρίχης, το Carnegie Hall, το Konzerthaus Berlin, το Le Corum Montpellier, το Schloss Elmau (Γερμανία), το Salle de Concert Arsenal (Μετζ, Γαλλία), η Sala “Giuseppe Verdi” (Μιλάνο) κ.α.

Εκτός από τα ρεσιτάλ τους, τα μέλη του Κουαρτέτου έχουν επίσης εμφανιστεί ως σολίστ με τη Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, τη Bilkent Symphony Orchestra, την Orchestra’Sion της Κωνσταντινούπολης, την Academic Orchestra of the Capital, καθώς και με τις Κρατικές Συμφωνικές Ορχήστρες της Σαμψούντας, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Προύσας, του Εσκισεχίρ και της Αττάλειας.

Τον Μάιο του 2010 το Borusan Quartet έλαβε το Βραβείο για το “Μουσικό Σύνολο Μουσικής Δωματίου της Χρονιάς” από το τουρκικό περιοδικό ‘Andante’, στα πρώτα βραβεία κλασικής μουσικής που διοργάνωσε. Τον ίδιο χρόνο απέσπασε το Χρυσό Μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου ICMEC 2010, η βραδιά του Τελικού του οποίου έλαβε χώρα στο Carnegie Weill Recital Hall της Νέας Υόρκης.

Έως τώρα έχει ερμηνεύσει παγκόσμιες πρεμιέρες έργων σύγχρονων Τούρκων συνθετών όπως οι Oğuzhan Balcı, Mahir Cetiz, Turgay Erdener, Özkan Manav, Alper Maral, Turgut Pöğün, Meliha Doğuduyal και Hasan Uçarsu, που συνέθεσαν έργα ειδικά για το Κουαρτέτο. Είχε επίσης το προνόμιο να ερμηνεύσει για πρώτη φορά δύο έργα του Ρώσου βιολονίστα και συνθέτη Aleksey Igudesman, αφιερωμένα στο Κουαρτέτο, με τίτλους Από το Εντιρνέ στο Καρς και Κουρτέτο Εγχόρδων.

Το πρώτο CD του Συνόλου με τίτλο Erkin, Aykal, Saygun με έργα για κουαρτέτο εγχόρδων κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2013, ενώ ακολούθησε το CD με το Κουιντέτο με πιάνο του Schumann με τη συμμετοχή του πιανίστα İdil Biret, που κυκλοφόρησε από την εταιρεία ‘IBA’ της ‘Naxos’ το 2014. Το τελευταίο τους CD περιέχει ερμηνείες έργων των Mozart και Verdi και κυκλοφόρησε από τη ‘Lila Music’ τον Ιούλιο του 2016. Τον Ιούλιο του 2016 το Borusan Quartet ήταν “Φιλοξενούμενο Κουαρτέτο” για πέντε συναυλίες στο West Cork Chamber Music Festival.

Έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους καλλιτέχνες όπως οι İdil Biret, Itamar Golan, Fazıl Say, Valentin Erben, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Ruşen Güneş, Reto Bieri, Toros Can, Ferhan & Ferzan Önder, Igudesman & Joo, Muhiddin Dürrüoğlu, Fora Baltacıgil, Gökhan Aybulus και Lawrence Power.

Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει ευρεία γκάμα έργων από την κλασική έως και τη σύγχρονη εποχή, με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα Τούρκων συνθετών.