Türkiye 5. Selanik Çok-Dillilik Festivali’nde

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Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu, 26-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Selanik Belediyesi merkez binası önünde (Vassileos Georgiou Avenue 1, 54640) düzenlenecek 5’nci Selanik Uluslararası Çok-Dillilik Festivalinde Türk dili ve kültürü ile Türkiye’nin tarihi ve turistik zenginliklerinin tanıtımını yapacaktır.

Ziyaretçiler, Festivalde kurulacak Türkiye standında ayrıca, vitray ve seramik çalışmalarını izleme ve deneyimleme imkânı bulacaklardır.

Festivaldeki stantlar, 26 Mayıs Cuma günü 17.00-22.00 saatleri, 27-28 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00-15.00 ile 17.00-22.00 saatleri arasında ziyaretlere açık olacaktır.

Festival çerçevesinde, 27 Mayıs 2017 Cumartesi akşamı saat 21.30’da İstanbul/Silivri Belediyesine bağlı, birçok ödül kazanmış Ahenk Sanat Grubu Halk Oyunları ekibi sahne alacaktır. Bundan önce saat 21.00’de, İstanbul Büyük Mübadele Derneği Korusu, sevilen Türk şarkılarını seslendirecektir.

28 Mayıs 2017 Pazar günü de saat 21.00’de, İstanbul’dan Dragos Müzik Topluluğu Korosu, Selanikli müzikseverlerle biraraya gelecektir.





