U19 Milli Takımı, Yunanistan’a 3-2 yenildi

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U19 Milli Takımımız hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan’a 3-2 mağlup oldu. Atina’daki Spata Stadyumu’nda oynanan maçta gollerimizi 44. dakikada Tarık Baydemir ve 66. dakikada Alperen Şahin attı. Yunanistan’ın gollerini ise 49 ve 62. dakikalarda Vrdusai Marios ile 59. dakikada Kampetsis Anarguros kaydetti.

İki takım 9 Şubat Perşembe günü Atina’da bir maç daha yapacak.

Türkiye: 1-Mahmut Demirgan, 2-Batuhan Işık, 3-Can Coşkun (Dk. 65 13-Furkan Zorba), 4-Kadir Kaan Özdemir, 5-Gökhan Akkan, 6-Abdülkadir Ömür (Dk. 63 14-Cihan Kahraman), 7-Alpay Koçaklı (Dk. 63 18-Muhammed Kerem Aktürkoğlu), 8-Ahmet Canbaz (Dk. 80 15-Atakan Rıdvan Çankaya), 9-Tarık Baydemir (Dk. 80 19-Alpay Aldemir), 10-Salim İyik (Dk. 63 20-Alperen Şahin), 11-Mete Kaan Demir.







