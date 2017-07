Yunan-Türk Gençlik Orkestrası Eylül’de 10. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Yunanistan’a geliyor!

22 SHARES Facebook Twitter

Yaklaşık 60 yetenekli Yunan ve Türk genç müzisyenden oluşan ve 10 yıldır faaliyette olan Yunan-Türk Gençlık Orkestrası [GTYO], Eylül 2017’de Rodos, Girit, Elefsina ve Atina ‘da beş eşsiz konser verecek.

Yaz turnesinde orchestra, 10 yıllık müzik geçmişinde ilk Yunan kadın Şef Zoe Zeniodi tarafindan yönetilecektir. Orkestra, farklı kültürlerden müzisyenleri, dostluk, uyum ve müziği ortak dil olarak kullanarak bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Orkestranın amacı müzik aracılığıyla Yunanistan – Türkiye ilişkilerini geliştirmek, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek ve teşvik etmek, ayrıca geçmişte ve günümüzde yaşanan görüş ayrılıklarının üstesinden gelmektir. Orkestra, birlikte müzik yaparak ve bunu paylaşarak duygusal ve birleştirici deneyimin yayılmasını amaçlamaktadır. Her iki ülkenin genç müzisyenleri, birbirlerinin dillerini konuşmadan da duygularını karşılıklı olarak ifade edip paylaşabilmekte, hiçbir sınır tanımayan müzik dilini konuşarak iletişim kurabilmektedir.

Orkestranın kurucusu ve Başkanı Leni Konialidis, Yunan-Türk Gençlik Orkestrası projesini, 10 sene önce sözkonusu ilkelere dayanarak tahayyül etmişti. GTYO, yaşları 18 ile 28 arasında değişen, genç Yunan ve Türk müzisyenlerden oluşan bir orkestradır. Orkestra, her iki ülkenin çeşitli yerlerinde konser vermeden önce yaz aylarında provalar için buluşmaktadır. Orkestra, Atına’daki Herodes Atticus Tiyatrosu, Acropolis Müzesi ve Selanik’teki Megaro Musikis gibi prestijli mekanların yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde (Seferihisar, Çesme, İstanbul, Ankara) konserler vermiştir.

10 yıldır hem Yunan hem Türk basını tarafından olumlu yorumlar almış ve her iki ülkede izleyiciler tarafından sıcak bir şekilde karşılanmış olan Orkestra, tüm ülke gençleri için toplumlararası anlayış ve dostluk ümidi aşılayarak dünya üzerinde evrensel olan müziğin dili aracılığıyla köprüler oluşturmuş ve olumlu mesajlar vermiştir.

Orkestra Şefi hakkında

Yunanistan’da Orkestra Şefliği’nde Doktora yapan ilk kadın olan Zoe Zeniodi, 2016 yılında Dallas Operası tarafından 156 aday arasından Kadın Orkestra Şefi Enstitüsü üyesi olarak seçilmiştir. Carnegie Hall konser salonunun sahnesine ilk çıkışında New England Senfoni Orkestrası’nın şefliğini yapan Zoe Zeniodi aynı zamanda New Mexico Southwest Operası’nın şefliğini yapan ilk kadındır. Yunanistan Devlet Operası, Onassis Kültür Merkezi, Florida Büyük Operası, Ege Festivali ve Miami Üniveritesi’nde opera ve bale gösterimlerinin şefliğini yapmıştır. Brno Filarmoni, Tataristan ve Vietnam Devlet Senfoni, Pan-Avrupa Filarmoni, Palm Beach Senfoni, New Florida Filarmoni, Selanik Devlet Senfoni, Yunanistan Radyosu Senfoni ve Atina Kamerata Orkestralarını yönetmiştir. Önceki göreleri: MOYSA Senfoni Orkestrası şefi, Broward Senfoni Orkestrası ve Alhambra Orkestrası sanat ve müzik müdürü, Frost Senfoni Orkestrası ve Ege Festivali’nin şef yardımcılığı. Miami Üniversitesinden Müzik Sanatlarından Doktora diplomasını bulunan Zeniodi, Albany Records, Puzzlemusik and Uroboros Music şirketlerinde 5 albüm yayınlamıştır. Piyanist olarak, Yunanistan, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda, Rusya, Venezuela ve Mauritius’ta prestijli konser salonları ve uluslararası festivallerde sahneye çıkmıştır. Onassis Vakfı, «Friends of Music» Derneği, Propontis Vakfı, Miami Üniversitesi ve Kraliyet Müzik Koleji’nden burs kazanmıştır.

Daha fazla bilgi için www.zoezeniodi.com

***

Yunan- Türk Gençlik Orkestrası belgesel filmi için: https://www.youtube.com/watch?v=0q24ANptw5I

Son turneden fotoğrafların yeraldığı resmi galerisi için: https://www.youtube.com/watch?v=UmMw58G8Ja8

Daha fazla bilgi için www.gtyo.org

“Orkestranın kuruluşunun arkasında, müziğe olan hayranlığım ve tutkum var. Müziğin insanları mutlu edebileceğine, üzgün olduğunda yardımcı olabileceğine, sözcüklerle ifade edilmeyen duyguların dile getirmesine yardım edebileceğine inandım. Müzik evrensel bir dildir, birinin gerçekten konuşmasına ihtiyaç duymaz. Orkestra bu fikirlere istinaden oluşturuldu. Amacı müzik aracılığıyla arkadaşlık kurmaktır. Yunan ve Türk gençler birbirlerini pek tanıma şansına sahip olmuyor ve bu orkestra tam da bu özel ve eşsiz anlar için kuruldu. Katılımcılar arasında kurulan müzikal ve insani bağlatının, her iki ülkeye de kültürel ve toplumsal fayda sağlayacağına ve iki ülke arasındaki anlayışın gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Her şeyin çok hızlı şekilde geliştiği ve kimsenin kimseyi dinlemediği bir çağda, iletişimin müzik dilinin saf kanalıyla kurulması gerektiğine inanıyoruz.”

Leni Konialidis

Yunan-Türk Gençlik Orkestrası kurucusu ve Başkanı

Kaynak: Greek-Turkish Youth Orchestra

